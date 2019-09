Los electos ediles de San Jerónimo visitaron el Concejo de Esperanza en tiempos de olvidable gestión parlamentaria

El objetivo fue conversar sobre el trabajo que realizan diariamente y luego observar una sesión legislativa. No tuvieron suerte, se encontraron con un poder legislativo que poco honor le hace a su historia y las demandas de la sociedad que dicen representar.

María Angélica Oggier, Andrés Maurino, Mauro Monutti, Mariela Albrecht, Lucía Tione y Gastón Hilbrandt son los seis concejales electos que asumirán sus funciones en el flamante Concejo Municipal de San Jerónimo Norte cuando oficialicen el cambio de Comuna a Municipalidad y Carlos Volpato se convierta en el primer intendente.

Los ediles electos de la tercera ciudad de Las Colonias llegaron a Esperanza este jueves para conversar con los siete integrantes de uno de los primeros concejos municipales de la provincia de Santa Fe, en su momento, ejemplo de debate ciudadano y resolución de problemas en el gobierno de una localidad. El objetivo era conversar sobre el trabajo que realizan y luego observar una sesión legislativa.

Los visitantes no tienen la obligación de conocer la realidad política de la ciudad y quizás pensaron que la sesión que observaron, la primera ordinaria después de dos meses de receso legislativo, era el resultado de un trabajo parlamentario integrado, pensando de manera común en la sociedad y como resultado de arduos debates en comisión. Queremos aclararles que no es así.

Hoy el Concejo Municipal de Esperanza transita por una de sus páginas más olvidables de su historia. Su realidad política lo convierte en una institución sin protagonismo en la ciudad y con poca reacción a las demandas de una sociedad que no la está pasando bien.

Tiene mayoría opositora ya que cuatro de los siete ediles no pertenecen al gobierno justicialista pero las diferencias políticas y los recelos personales terminan desdibujando esa ventaja numérica: A río revuelto, ganancia de pescadores.

Allí está la intendenta con la caña riéndose de la oposición y de sus propios concejales.

Al presidente del cuerpo lo eligieron con dos votos y porque además se votó él mismo para llegar a tres. Su situación política lo convierte en un ausente sin aviso. Mientras tanto los ediles justicialistas restantes repiten a modo de mantra «esto no nos dejan aprobar», desnudando su incapacidad y dependencia política partidaria, sin importarle demasiado la gente.

¿El resultado de las elecciones de junio le dan carta blanca al Ejecutivo? Entendemos que los contribuyentes necesitan respuestas permanentes y el Concejo no está cumpliendo ese rol. ¿No será necesario pedir rendición de cuentas por la gran demora en finalizar el Plan de Accesibilidad? Lleva casi 75 meses de iniciado y todavía faltan más de 50 cuadras de obras.

¿No reciben quejas de vecinos por los costos de la obra de cloacas? ¿No vieron ningún bache en la ciudad? ¿Es cierto que no procesamos nuestros líquidos cloacales? ¿Porqué no se hacen las obras de pavimento prometidas con fondos provinciales? ¿La iluminación de media ciudad con equipos LED se va a concretar? ¿Los radares cumplieron su función? ¿Es cierto que no se hace control de alcoholemia local? ¿Los chicos que salen del boliche siguen caminando a oscuras por la ruta? ¿El Inmuha sigue vivo? ¿Se creó esa estructura municipal con empleados y asesores para hacer 6 casas en seis años? ¿Todavía no aprobaron la nueva ordenanza de vecinales? ¿Cuantos empleados contratados despidió Meiners después de las elecciones?

Podemos seguir preguntando desde los medios de comunicación, pero los concejales ¿se hacen esas preguntas? ¿Tienen las respuestas? ¿Tienen capacidad para aliviarle los problemas a la gente? ¿No citaron a ningún funcionario a pedir explicaciones? ¿Les importa?

Ante esta realidad, sabemos que existen concejales que cumplen su trabajo y otros que sólo van para surfear la realidad y cobrar sus sueldo; pero el resultado es colectivo. El Concejo es una caja de resonancia política pero también un lugar de trabajo que se honra a diario.

Es tan importante la declaración de interés de un libro como la aprobación de ordenanzas de desarrollo, cuidando cada peso de los esperancinos, por momentos no tiene que importar si son oficialistas u opositores, deben ser eficientes desde su banca honrando el cargo y que la administración que controlan también lo sea.

Ya pasaron las elecciones, faltan respuestas. Manos a la obra.

Quizás esta descripción de la triste situación del poder legislativo de una de las diez ciudades más importantes de la provincia, sirva de guía a los concejales de San Jerónimo Norte para que no pierdan el eje y su contacto con la realidad.

j.z.