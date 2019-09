Los dichos de Grabois reflejan el pensamiento kirchnerista que tiene al campo como enemigo

Estos dichos no solo atrasan sino que van en contra de una construcción democrática que en estos últimos años hemos logrado conseguir. Junto al Presidente Mauricio Macri queremos seguir acompañándolo desde una política agroindustrial como lo venimos haciendo, afianzando la relación con el sector, mirando para adelante y no atrasando 100 años.

Entiendo que estos dichos son propios del pensamiento kichnerista, que aún no ha saldado la fractura que tiene con el campo, y busca volver a traer a escena esa ruptura para dejar en claro su postura sobre el sector. Pero en nuestro país somos millones los que no queremos ser Venezuela, que empezó por la expropiación del campo y después siguió la industria, las fábricas y el petróleo.