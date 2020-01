«Los derechos de exportación atentan contra el productor, el empleo y los recursos»

«Desde CRA se entiende el compromiso del Presidente de avanzar en un esquema que no contemple los derechos de exportación, pero las señales de hoy van hacia una disminución de la actividad, y por ende un freno a la producción. Agravado por el incumplimiento del Pacto Fiscal de las provincias y la recurrente negativa de muchas de ellas, de no adherir a este Pacto. Junto a un fuerte aumento de la presión impositiva de las provincias, liderado por Buenos Aires.

You may also like