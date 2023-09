Los candidatos a intendente y sus propuestas en debate

Se realizó este miércoles el primer debate institucional de candidatos a intendente de Esperanza en la Universidad Nacional del Litoral. Andrea Martínez, Martín Franconi y Rodrigo Müller expusieron sus propuestas y preguntaron a sus adversarios. No faltaron los señalamientos políticos.

La organización a cargo de las Facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias junto a el Centro Industria y Comercio de Esperanza y la Sociedad Rural, dispuso tres bloques de exposición a razón de dos minutos por tema por candidato. En el final cada candidato pudo hacerle preguntas a sus adversarios.

El histórico debate que marca un hecho institucional de jerarquía para la ciudad se pudo realizar por la buena predisposición de los tres candidatos, sus equipos de campaña y la organización de las instituciones. El mismo contó con unas 120 personas en la sala pero fue seguido por el Canal Litus en Cablevisión, CSC Radio en Wiltel y Play TV en Fibercom. Además en las redes sociales como youtube, instagram y facebook que por momentos llegaban al millar de usuarios activos.

Por sorteo se dispusieron ubicación y orden de exposición. Rodrigo Müller fue quien comenzó, la siguió Andrea Martínez y finalizó en diferentes ejes temáticos. Desde los motivos por los cuales quieren ser intendentes de Esperanza hasta los proyectos más importantes.

La moderación estuvo a cargo de Cintia Roland y Ariel Levatti y en el momento de expresarse sobre industria, comercio, educación y obras para la producción se sumó Ruben Wohr.

Martínez se diferenció de sus contrincantes diciendo que es la opción entre los que están y los que quieren volver. Franconi se quejó del «municipio que le dejaron a Ana» y se preguntó si volverán a hacer lo mismo. Por supuesto que le recordaron al candidato del Frente Unidos que fue el Secretario de Cultura de la gestión De Pace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esperanza Día x Día (@esperanzadxd)

Müller no atacó a sus contrincantes. Planteó diferencias y repitió varias veces que es el candidato de Maximiliano Pullaro en la ciudad. Nombró a su equipo y su familia y en cambio obvió destacar a sus «padrinos políticos» Carlos Fascendini y Griselda Neyret.

En seguridad quizás se vieron algunas diferencias. Muller ratificando la incorporación de personal con una Guardia Urbana y los otros dos postulantes rechazándola. Martinez insistiendo en el Consejo de Seguridad y Franconi elogiando el actual proceso de incorporación de cámaras.

Cada candidato estuvo acompañado por dos colaboradores con los cuales interactuó antes y en las dos pausas. Al momento de realizar preguntas, Martínez lo trató a Müller de responder a intereses empresarios, de tener falta de autonomía y se preguntó como logrará ordenanzas sin concejales. El radical se aferró a los otros integrantes del frente que sí tienen representación parlamentaria.

Franconi también atacó a Muller por los constantes cambios en el proyecto de viviendas y lotes sociales entendiendo que es imposible concretarlo. El radical lo defendió y dijo que el Inmuha está desfinanciado.

Martinez le preguntó a Franconi por el problema de las cavas y este le respondió con el trabajo realizado, confirmó que hay 7 cavas activas en La Orilla y que siempre ocho días antes de las elecciones una cava se prende fuego. Muller le pidió a Martinez utilizar un proyecto de jerarquización de Paso Vinal y esta lamentó que si lo comparte, porque no lo votó estos meses en el recinto.

Aquí el debate completo:

Franconi consultó a Martinez sobre su salida del Fascendinismo, la dirigente dijo no compartir el estilo de ese grupo político donde priorizan intereses partidarios y empresarios sobre el bien común de la ciudad. «No me fui en cualquier momento, me fui cuando el máximo referente del sector era vicegobernador de la provincia, en política eso es ir contra los intereses de contención», explicó.

Un diálogo civilizado fue presentado por los protagonistas de la elección que celebra 40 años de democracia. Un crecimiento como sociedad. Un desafío para lo que viene: entre estos tres dirigentes está el cuarto intendente de Esperanza desde la restauración de la democracia.

Galería de Imágenes y Redes EDXD.