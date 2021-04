«Los bares no somos los generadores de los contagios», advirtió Döning

El titular del bar “Donde Quieras”, Diego Döning, brindó precisiones de los planteos que realizaron a las autoridades locales desde el sector de la gastronomía en virtud de las nuevas restricciones establecidas para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

“No estamos de acuerdo con las restricciones pero el mayor problema es que no entendemos –y no estamos de acuerdo- cómo se relaciona la tasa de contagios con el horario de apertura de los bares”, afirmó el comerciante esperancino.

Al respecto, explicitó que “hace un año cuando comenzó todo esto se podía entender que haya algún tipo de medida preventiva sin saber lo que estaba pasando, pero hoy un año después ya hay datos como para saber dónde pueden estar los focos de contagio; y de hecho desde el mismo sistema sanitario dicen que los contagios no están en los lugares protocolizados o en el sistema formal. Ese es el planteo más allá de no estar de acuerdo con las restricciones porque es un sector que ya viene golpeado, con restricciones y tratando de sostener nuestra estructura”.

En el mismo sentido, cuestionó que “cuando aumenta la tasa de contagios plantean cerrar los bares cuando no somos los generadores de los contagios” y ejemplificó que como parte de los protocolos “durante muchos meses se completaron planillas con la información y los datos de todos los clientes y no hay un dato concreto de que esa gente se haya contagiado en los bares o en los lugares protocolizados”.

En declaraciones realizadas a Play Televisión, Döning criticó que “establecer este tipo de restricciones en una ciudad como Esperanza es no valorar el esfuerzo que vienen haciendo durante mucho tiempo los empresarios, comerciantes y ciudadanos de la ciudad para mantener controlada la situación sanitaria”. “En Esperanza nunca se subestimó ese tema y se asumió con mucha responsabilidad principalmente desde el sector empresario, comerciante y la ciudadanía en general”, acotó.

No obstante, admitió que “si hay sectores donde no se cumplen los cuidados o están subestimando las cosas, deberán intervenir las autoridades; pero no en los lugares protocolizados que seguimos siendo a los únicos que castigan”.

Asimismo, planteó que “de un tiempo a esta parte, se puede ver la paradoja de que más restricciones hay y más contagios hay, porque mientras más se restringe el circuito formal más se fomenta la ilegalidad y los circuitos informales, y es ahí donde se generan los focos de contagios”. “Estas son decisiones que se toman en base a subjetividades, desde una oficina lejos de Esperanza”, lamentó.

Respecto del perjuicio económico que las restricciones acarrean, el comerciante señaló que “uno tiene planteada una estructura con una determinada cantidad de empleados” y cuestionó “la desprolijidad con que se viene planteando todo esto, y es una falta de consideración para este tipo de negocios”. Como ejemplo, indicó que “un viernes que salió el decreto a las 21, tres horas después tenía gente cerrándome el negocio y pidiendo que saque a la gente, ya estamos demasiado castigados como para, encima, padecer ese tipo de destrato”.

“Uno tiene una estructura diseñada para trabajar de determinada manera y lógicamente cualquier tipo de restricción afecta a la estructura de costos, de empleados, y todo lo que hace más de un año estamos tratando de sostener haciendo malabares”, reiteró.

Sobre la respuesta de las autoridades municipales, contó que “sostienen que son decisiones que se toman a nivel provincial, a lo cual se les reiteró que hay que tener en cuenta las realidades de cada región y cada ciudad”. De todos modos, sostuvo que “no hubo una respuesta concreta, más allá de decir ‘lo vamos a ver’ ”.