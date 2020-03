Los bancos abrirán el miércoles para pagar jubilaciones y AUH

Por la falta de tarjeta de débito o porque la tienen vencida, más de 2 millones de personas (básicamente jubilados o beneficiarios de AUH) no pueden hacer compras ni extraer dinero de los cajeros automáticos. Incluso los que sí la tienen realizan sus compras en efectivo, tienen la tarjeta de débito vencida y retiran del banco ( no del cajero automático) el dinero en efectivo. Además, en muchos barrios, los pequeños comercios solo aceptan el pago en efectivo.

Este miércoles los bancos que pagan jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, AUH, prestaciones por desempleo abrirán las sucursales y centros de pagos para que puedan cobrar por cajero sus beneficios los que no tienen tarjeta de débito o está vencida. Es en el marco de las medidas que estudia y se van anunciando dentro de la nueva cuarentena por la llegada del coronavirus a la Argentina.