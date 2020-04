Los bancos abrieron este sábado pero con escaso público

Beneficios correspondientes al mes de abril Lunes 6 de abril – DNI terminados en 4 y 5 Pensiones no contributivas Martes 7 de abril – DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivas Miércoles 8 de abril – DNI terminado en 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesos

La situación delató una deficiente comunicación oficial estratégica en estos tiempos de crisis. La misma debe informar y no reiterar «te protegemos» cuando lo que vimos ayer no fue precisamente eso.

Muchos de los que ingresaron a cobrar sus haberes no lo pudieron hacer en la fecha de cobro y si bien pueden contar con la tarjeta de débito para operar por cajeros automáticos, no la usan, la perdieron o bloquearon sus claves en el intento de realizar operaciones. El Banco Central y Anses debían saber del gran porcentaje de abuelos que no utilizan los cajeros automáticos ni las compras electrónicas.