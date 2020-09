Longoni: “Quiero ganar más minutos y afianzarme en Quimsa”

Entre los entrenadores que lo ayudan diariamente a crecer, Longoni puntualizó que “Jorge (Caballero) insiste y me ayuda bastante para poder crecer, con sus asistentes, gracias a ellos estoy creciendo en mi juego. Cuando llegué era jugar de cinco hasta empece a practicar y chocar, no podía porque hay chicos muy altos, los técnicos están viendo para usarme de cuatro”.

Hay algo muy particular que tiene Quimsa, pues con Cosolito, Copello y Toretta forman una linda base de exjugadores con pasado ASB. Al respecto, el interno enfatizó: “Los santafesinos estamos copando Santiago, estamos mucho tiempo juntos, tenemos un grupo que hay un chico de Paraná, dos de Chaco y dos de Tucumán. Siempre unidos, vamos a comer después de los partidos, vamos a la casa de los mayores. Con Mainoldi también nos juntamos porque nos ayuda mucho y no dan consejos”.

Apenas llegó a la Madre de Ciudades, Longoni tuvo la posibilidad de integrar el plantel superior que se adjudicó el Súper 20. En este sentido apuntó que “por suerte fue algo extraordinario porque no me lo esperaba y poder integrar ese plantel, fue impresionante para mí. También ganamos el torneo local contra Nicolás Avellaneda, un equipo que jugaba el Federal. En Liga de Desarrollo estábamos 22-0 cuando se frenó todo. La verdad que la pandemia nos cortó las alas”.