“Lo de Vicentin nos afecta a todos”, dijo el productor Sebastián Spies

Por último, agradeció a la gente que acompañó el reclamo y reflexionó: “No tenemos que dejar que nos lleven por delante, hay que hacer respetar los derechos y que respeten la división de poderes. Ojala que no tengamos que volver a salir, ojalá que lo que pasó el sábado haya bastado para que entiendan que tienen que apoyar a las empresas y a las instituciones no cuando están fundidas sino mientras están marchando para poder generar mayor empleo y desarrollo”.

En tanto, agradeció el apoyo del CICAE y de UCoEs en Esperanza “porque esto afecta a todos; hoy es Vicentín pero mañana puede ser cualquier otra empresa que no tenga que ver con el ámbito agropecuario, porque lo que quedó claro acá es que el gobierno no respeta la división de poderes ni el derecho a la propiedad privada, y hasta se vio al presidente apretando a los jueces para que acepten la propuesta de (Omar) Perotti o se expropia”. “Nos toca a todos”, advirtió.