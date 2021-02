Llegaron a Esperanza las primeras 100 dosis de vacunas contra el Covid

El director del SamCo Esperanza, Héctor Soler, confirmó que en las primeras horas de este viernes “llegó la traffic de Andreani que es el correo oficial que reparte las vacunas con todo el protocolo activado, como la custodia la policial y el control de la cadena de frío que es con un pendrive que trae la conservadora, que está refrigerada con hielo seco”.

Esécificó que “se recibieron 100 dosis de la vacuna, una caja completa con 20 frascos cada uno de los cuales trae cinco dosis, lo que ya está dentro del freezer y custodiado para comenzar a vacunar” y aclaró que “se deben vacunar trabajadores de salud de Esperanza, Franck, Humboldt y Grutly”.

El médico acotó en declaraciones a Play Televisión que “la localidad de San Carlos recibió 50 dosis para todo el sur del Departamento, y se hicieron las gestiones para que la parte norte se vacune en Rafaela, y es probable que comiencen a vacunarse en los próximos días pero se está esperado la confirmación para poder avisarle a los médicos de la región norte”.

Reiteró que “la directiva del Ministerio de Salud fue vacunar únicamente al personal que está en la primera línea de atención, aquellos que están en contacto con pacientes con Covid y están más expuestos que son los que hacen hisopados, consultorio, internación, enfermeros, médicos de sala, trabajadores de Centros de Salud que hacen hisopados, médicos residentes de salas Covid, 107”.

Al respecto, sostuvo que las dosis recibidas “alcanzan para vacunar a este universo de personal muy expuesto ante el Covid” aunque “hay personal que no se va alcanzar a vacunar porque es poca la cantidad y el personal de salud es mucho, con todo el sector privado, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y hasta que no haya una buena cantidad de dosis no se va a poder vacunar a todos”.

Ante esto, pidió “paciencia y a seguir cuidándonos con las medidas de protección para evitar infectarnos hasta tanto nos podamos vacunar”.

Por otra parte, coincidió con los profesionales de Sociedad Medica que reclamaron que el Departamento no había recibido vacunas y explicó: “Es una realidad pero eso no depende de nosotros ni del Ministerio de Salud sino de la cantidad de dosis que están entrando a la provincia”.

“Había una cantidad de dosis que iban a entrar en esta tanda que lo único que se entregó fue un 20% y eso es por el problema a nivel de los laboratorios proveedores, que son los que producen, y la gran demanda que hay en el mundo hace que la cantidad de dosis que van entregando es menor, no se están cumpliendo los contratos preestablecidos”, justificó.

Además, Soler admitió que “hay gente que no se quiere vacunar y eso se respeta porque la vacunación no es obligatoria, es optativa, pero debe ser un 20% del personal de salud que no quiere vacunarse mientras que el resto acepta la vacuna y está en la lista para vacunarse”.

Finalmente, dijo que “sigue la preocupación por los internados graves, pero se sabe que las internaciones son prolongadas” pero destacó que “es impresionante cómo bajo la cantidad de infectados, se bajó de la barrera de los 100 casos activos, lo cual es importante luego de tener hasta 300 activos que durante varios meses no bajaban”.

“Hoy los números están en un descenso permanente y es un buen dato. Eso se ve en el consultorio, en las salas de espera no se ve gente esperando y ese es un buen dato, porque plantea que es poca la demanda que existe. Creo que la gente tomó conciencia, se está cuidando y a eso hay que mantenerlo mientras se espera la vacuna”, concluyó.