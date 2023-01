Liga Nacional de Vóley: Libertad ganó y fue escolta en su zona

En la última jornada venció a Salta Vóley por 3 a 0. Con este resultado el equipo de San Jerónimo Norte disputará los octavos de final frente a la Selección Argentina Juvenil en febrero en La Rioja.

Se jugó este sábado la última fecha de la primera fase de la Liga Nacional de Vóley Masculina A2 en Rosario. Libertad de San Jerónimo Norte venció por 3 a 0 a Salta Vóley con parciales 25/12, 25/22 y 25/16.

En la última fecha el dato saliente fue la victoria del local, Club Normal 3 frente a CEF 5 La Rioja por 3 a 2. Si bien los riojanos clasificaron punteros, fue éste el único partido que perdieron.

Cerrada la etapa clasificatoria en la Zona A, CEF 5 de La Rioja fue puntero con 16 puntos seguido de Libertad de San Jerónimo y Normal 3 de Rosario con 14, Ferrocarril Oeste 10, Waiwen Vóley 6, Salta Voley 2 y Regatas Santa Fe 1.

Finalizada la primera etapa con Social Monteros y CEF 5 como líderes de Zona, ambos equipos clasifican directamente para los cuartos de final de la Liga que sigue en febrero en La Rioja.

El resto de los equipos se cruzan en cuartos de final de la siguiente manera:

Libertad San Jerónimo Norte vs Selección Argentina Juvenil

Tucumán de Gimnasia vs Regatas SF

Normal 3 vs Pellegrini

Boca vs Salta Voley

Estudiantes vs Regatas C.

Ferro vs Waiwen