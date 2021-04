Liga Esperancina postergó la fecha para el miércoles

De común acuerdo entre los clubes y la dirigencia ante la importante cantidad de lluvia caída en toda la región se decidió postergar la fecha programada para este fin de semana.

Por lo tanto los clásicos en Esperanza entre Mitre y Unión; Sportivo del Norte y AD Juventud y San Lorenzo vs Defensores del Oeste se jugarán en horario nocturno el próximo miércoles.

Teniendo en cuenta que el horario nocturno de Liga Esperancina es 20:30 para tercera y 22:15 primera división deberá realizarse un ajuste en la organización desde la institución que rige el fútbol federado para considerar los traslados de los planteles y los nuevos horarios que imposibilitan el movimiento de personas por la pandemia en todo el país.

El comunicado

Debido a las inclemencias climáticas que invadieron en el departamento Las Colonias y atento a los niveles de agua caída en la misma donde afecto a los terrenos de juego, se resolvió de manera conjunta entre el Comité Ejecutivo y los dirigentes de los clubes que iba a oficiar de local, la Suspensión Total de la Fecha del Torneo Oficial de Liga Esperancina “Raúl Eberhardt”.

La misma fue postergada para el próximo 14/04/2021.

Programación de partidos de Primera División “Torneo Raúl Eberhardt:

Zona Norte: DF Sarmiento vs SyD Alumni – Bme Mitre vs Atl. Unión – Tiro Federal vs Dep. Elisa –

Juv. Paiva vs US Domingo – Libre: SM Progreso

Zona Centro: Libertad de Nelson vs Atl. Sarmiento – San Lorenzo vs Defensores – JU Humboldt vs

Atl. Franck Libre: SyD Argentino

Zona Sur: Atl. Libertad vs U. Progresista – Independiente SA vs Arg. López – Sp. Del Norte vs AD

Juventud – Sta Clara vs Belgrano – Libre: Central SC