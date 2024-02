Liga 7: se juega la segunda fecha del torneo nocturno

Este jueves 15 se disputará la segunda fecha del torneo nocturno en la Liga 7 de fútbol. La misma dará comienzo a las 20 horas y tendrá 19 grandes encuentros. Toda la programación.

Así se juega

JUEVES 15 DE FEBRERO

20 HS.

C3 – Reutemann Rectificaciones Maffesoni Muebles – A

C4 – Vito – Dulce de Leche Bourquin – A

C5 – La Pikadita – Construcciones Torres – C

C6 – Los Problemáticos – Sonido e iluminacion GAO – C

C7 – Panadería Julián – Carnicería Milo – C

C8 – Vodka Juniors – VH Muebles – C

21 HS.

C2 – Hachazo F.C. – Panadería La Sureña – A

C3 – Golden Team Cup – Remisses Capi – A

C4 – C.A. Toma Soda – Tía Eva – B

C5 – MS Aberturas – Los Tuubii – B

C6 – Mecánica MS – JG – Serv. Flete e Hidrogrua – B

C7 – La Orilla FC – Atlético Cavour – C

C8 – Rincón F.C. – La Perrada de Tony – C

22 HS.

C3 – Ruben Refrigeración – Paprika – A

C4 – Leo Aberturas – Nobleza Imperial – A

C5 – Los 14 – Los Metalúrgicos – B

C6 – Urbano Stylo – Sur 21 – B

C7 – Los Panteras – Astron Birra – B

C8 – Las Latas F.C. – Peluq. y Barbería Don Oscar – C