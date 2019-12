Liga 7: con tres campeones comenzó la última fecha

Ferro For Ever 7 – Peaky Blinders 3

Todo comenzó con la definición de la «F» y Ferro For Ever se coronó campeón tras golear a su escolta Peaky Blinders. Ambos conjuntos además lograron el ascenso a la «E», junto a Las Pulgas que aplastaron a Benjamín y terminaron con un campeonato histórico para ellos.

Se puso en marcha la última fecha del torneo final en la Liga 7. La misma arrojó a tres campeones: en la «B» Hulk Gym, en la «D» Los Carasucias y en la «F» Ferro For Ever. La fecha se cierra este jueves donde saldrán los tres campeones restantes.