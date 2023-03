Liga 7: Con 86 goles pasó otra fecha más del torneo Campeones del Mundo

Este martes se disputó de forma íntegra la quinta fecha del torneo «Campeones del Mundo» en la Liga 7 de fútbol. Además de grandes goles se disputaron varios encuentros muy atractivos. Los líderes de las distintas divisiones siguen ganando.

Todo arrancó con un «clásico» por la «B», Peica Constructora, el puntero se la jugaba contra uno de sus escolta Mantay Contrucciones y entre «paredes y paredes» el triunfo quedó en manos del único lider Peica en un partidazo. Ahora el escolta es La Banda + Berraka que goleó a Vito.

En el turno del medio, por la «A», Rimor, el puntero e invicto y con puntaje ideal sigue ganando, gustando y goleando, ésta vez fue Hachazo quien no pudo hacer mucho ante el líder de la división. Pero su escolta Llambi no le pierde pisada y en un partido «tremendo» derrotó a El Buen Pique que sigue sin encontrar el rumbo en este año. El otro que no se baja de la punta es Paprika que le ganó a Manos de Tijera en una «lluvia» de goles.

Y por la «C», Parador 70 «vapuleó» a Laromet y es único puntero e invito con puntaje ideal. La gran sorpresa de la noche la dio Ruben Refrigeración que bajó a Dulce de Leche Bourquin que llegaba a esta fecha como uno de los puntero.

Todos los resultados

DIVISIÓN «A»

Rimor S.R.L. 5 – Hachazo F.C. 1

Urbano Stylo 1 – Panadería La Sureña 2

Llambi City F.C. 4 – El Buen Pique 3

Manos de Tijera 4 – Paprika 5

DIVISIÓN «B»

Mantay Construcciones 2 – Peica Constructora 3

Fesa Bebidas 0 – Leo Aberturas 3

Caste Bebidas 3 – GM Instalaciones Eléctricas 3

Vito 0 – La Banda + Berraka 4

Minimercado Giménez F.C. 2 – Paprika SG 1

DIVISIÓN «C»

AAJ Vidriería 6 – La Fermaneta 0

Golden Team Cup 1 – Club Atlético SIMS 3

Laromet F.C. 2 – Parador 70 9

Dulce de Leche Bourquín 2 – Ruben Refrigeración 4

La Magia 1 – Refugio Bar 6

Maxikiosco 24/7 6 – Los Tubiis 2