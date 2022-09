Liga 7: comienza el tercer torneo «Asadores Esperanza»

Con 39 equipos y tres categorías se pondrá en marcha el tercer torneo en la Liga 7 de fútbol este jueves 29 de septiembre. El mismo se denomina «Asadores Esperanza». Todo dará comienzo a las 20 horas.

Toda la programación para la primera fecha:

20 HS.

C1 Marmolería Gran-Mar – Brutos del Agro FC C

C3 Caste Bebidas – Dulce de Leche Bourquin C

C4 Los Furia Nocturna – Paprika SG C

C5 Veterinaria Bigotes – Fesa Bebidas B

C6 Urbano Stylo – Hachazo F.C. B

C7 Las Pulgas – AYAnet B

C8 Leo Aberturas – Vito B

21 HS.

C3 Panadería La Sureña – Lubricentro Wilson A

C4 Llamby City F.C. – Rimor S.R.L. A

C5 Tecnopiso Deportivo – Refugio Bar A

C6 Paprika – Team Beer A

C7 Aranda Demoliciones – Italo Construcciones B

C8 Despensa L&L – GM Instalaciones Eléctricas C

22 HS.

C3 Comuna de Franck – Buen Pique A

C4 Maxiconsumos S&S – La Banda + Berraka A

C5 Maxikiosco 24/7 – Super Lorito B

C6 Ferma S.A. – Mantay Construcciones FC C

C7 Serv. Agropec. Hoffmann – Leader of Leaders C

C8 Minimercado Giménez F.C. – La Sub 21 C