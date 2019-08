Lifschitz le pidió a los intendentes que se sumen al reclamo de los gobernadores

En tanto, ante la pregunta de si la aplicación de la cláusula gatillo para actualizar salarios está atada a contar con los recursos que dejarán de llegar a las provincias, Lifschitz contestó: «Habíamos asumido un compromiso, que ratifiqué días atrás, de mantener el ritmo de obra pública y al mismo tiempo sostener el compromiso de la cláusula gatillo porque entendemos que es justo para los trabajadores. Estas medidas que tomó el gobierno, no solo a Santa Fe si no a todas las provincias, nos pone en un lugar muy difícil. Así que antes de pensar en cualquier alternativa vamos a dar la pelea a nivel nacional. Esperamos que la corte tome una resolución rápida porque estas medidas ya están operando y nos están quitando recursos día tras día».

Al ser consultado por los dichos de Corral, el gobernador respondió: «No sé a qué se refiere el intendente. No vamos contra la quita del IVA a los alimentos. Vamos en contra de que nos quiten los recursos que son de las provincias y de los municipios. El intendente me pide más recursos porque tiene dificultades en la Municipalidad, pero cómo quiere que lo resolvamos si la Nación nos quita 4.000 millones de pesos en los próximos cuatro meses. Me parece que éste tiene que ser un planteo común de los gobernadores y de los intendentes de todo el país independientemente de los colores políticos».