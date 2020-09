Lifschitz: «La bioeconomía vinculada a la salud tiene un gran potencial en Argentina”

Al respecto, destacó el acuerdo entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca, “que estableció que mientras durara la pandemia el laboratorio no iba a tener beneficios y que la vacuna se va a distribuir de forma equitativa en todo el mundo, garantizando la llegada a un 20% de la población mundial. Por último, como el laboratorio no tenía plantas suficientes para producir las vacunas hizo acuerdos con distintos países. En Latinoamérica nos contactó a nosotros, que habíamos inaugurado una planta para producir anticuerpos monoclonales en Garín. Como no podemos esperar hasta su aprobación –que va a ser en noviembre o diciembre-, junto con la Fundación Slim vamos a asumir los costos laborales e industriales para fabricarla a riesgo”.

