Lifschitz dijo que el resultado electoral “se veía venir”: “Un sector de los argentinos está disconforme y quiere cambios”

En el marco de la inauguración de obras de cloacas en los barrios San Lorenzo y Chalet, de la ciudad de Santa Fe, el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, realizó un análisis del resultado de las PASO de este domingo.

Sostuvo que si bien el resultado electoral “para muchos fue sorpresivo, sobretodo el oficialismo, se veía venir claramente y muestra que hay un sector muy importante de los argentinos que está muy disconforme con la realidad del país y que quiere cambios”.

Respecto de la fuerte diferencia a favor de la fórmula kirchnerista del Frente de Todos, afirmó: “Ya la preveíamos en Santa Fe porque teníamos números de la provincia, y sabíamos que el resultado venía por ese lado; aunque no conocíamos encuestas de otros lados, mirando la realidad santafesina creo que era fácil estimar que iba a haber una diferencia importante como la que hubo”.

Al respecto, definió que “claramente fue un voto a favor del kirchnerismo en parte, pero también en gran medida fue un voto en contra del gobierno”.

En cuanto a los vaivenes económicos tras el resultado electoral, sostuvo que “a partir de ahora, mantener la estabilidad y la gobernabilidad debiera ser la principal responsabilidad y ocupación del presidente y su Gabinete”. “Era previsible que ocurriera una escalada del dólar, todo el mundo lo venía anticipando en caso de que la diferencia fuera abultada, y la diferencia fue más abultada de lo esperado así que era previsible, ahora habrá que ver cuáles son las herramientas con las que cuenta el gobierno y como encara este tiempo hasta el 10 de diciembre”, apuntó.

Asimismo, marcó que “está claro que de todos los objetivos que se propuso Macri al inicio de su gestión es muy poco lo que queda como saldo positivo, sobre todo en materia económica y social, que es lo que valora la gente, los sectores trabajadores, los sectores medios que masivamente han votado por la fórmula del peronismo”.

Consultado por lo sucedido al momento de brindar los datos oficiales del escrutinio, sostuvo que “evidentemente el presidente tenía datos, no sé si oficiales, pero no creo que se hayan manipulado. Me parece que quizás hubo alguna lentitud en brindar la información pero los datos son tan contundentes que no hay ninguna discusión”.

A la hora de hacer un balance de la performance electoral de Roberto Lavagna, analizó que “estuvo a la altura de lo que esperábamos, se logró claramente posicionar a la fuerza Consenso Federal como tercera fuerza, creo que tiene chances de crecer porque la tan entada polarización de verdad que no se dio, hubo una diferencia muy abultada hacia uno de los candidatos por lo cual es probable que una fuerza alternativa como la que encara Lavagna pueda crecer de aquí hasta octubre”.

En cuanto al futuro de la provincia en materia de obra pública después del 10 de diciembre, el gobernador fue contundente: “Espero que se mantenga la impronta que le hemos dado al gobierno en materia de inversión pública, además de la salud y la educación; le vamos a dejar al próximo gobierno entrante más de 500 millones de dólares de créditos, de financiamiento internacional ya acordado, solamente falta que lo apruebe la Legislatura para que entren en vigencia el año próximo y también una deuda de coparticipación que si hay sintonía con el gobierno nacional será rápidamente ejecutable de más de 80.000 millones de pesos, así que el próximo gobierno provincial herramientas va a tener como para mantener el ritmo de la inversión pública”.

Por último, sobre el rol de Santa Fe para mantener la gobernabilidad, Lifschitz señaló que “la responsabilidad ahora es fundamentalmente del presidente, de su Gabinete, y eventualmente de quien aparece con mayores chances de ser presidente a partir del 10 d diciembre que es Alberto Fernández, así que si hay convocatorias vamos a estar porque la tarea de garantizar la gobernabilidad y un tránsito ordenado –especialmente de la economía- en beneficio de los argentinos hasta el 10 de diciembre es de todos, y nadie puede quitarle el cuerpo a esa tarea”.

Inauguración de red cloacal

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró este lunes, la ampliación de la red cloacal de los barrios Chalet y San Lorenzo en la ciudad de Santa Fe, que beneficia a más de 4 mil vecinos e implicó una inversión provincial superior a los 30 millones de pesos, con trabajos a cargo de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

«En los cuatro meses de gestión que nos quedan tenemos muchísimas obras para inaugurar y queríamos estar aquí y celebrar que terminamos un proyecto más de los tantos que hicimos en la ciudad de Santa Fe. Y ya estamos pensando en el futuro, en los próximos cuatro años con el intendente electo Emilio Jatón, y los proyectos y obras de transformación que van a venir», aseguró Lifschitz.

«En este tiempo avanzamos en todo lo que pudimos, a veces en un dialogo difícil con las autoridades municipales, pero tratando de suplirlo con mucha decisión y voluntad con los vecinos, haciendo obras que son del ámbito local, propias de gobiernos municipales, pero que las encaramos desde la provincia, no solo en la ciudad de Santa Fe sino en todo el territorio provincial, porque entendemos que el rol del Estado es acompañar los esfuerzos».

«En estos cuatro años, la provincia invirtió en la ciudad entre 7 mil y 8 mil millones de pesos; es una inversión histórica que vamos a tratar de continuar en la próxima etapa y espero que el próximo gobierno provincial mantenga esa impronta de acompañar a todos los intendentes y presidentes de comuna».

«En estos tiempos en que el gobierno nacional acaba de perder las elecciones por no cumplir con casi nada de lo que prometió y llegan otros gobiernos con promesas sobre lo que van a hacer, nosotros podemos decir que estamos culminando una gestión en la que cumplimos con absolutamente todo lo que habíamos prometido y algo más. Podemos terminar con la tranquilidad de saber que estuvimos a la altura de las circunstancias y concretar lo que nos imaginamos al inicio de la gestión y que planteamos durante la campaña».