Licitaron un acueducto que unirá San Javier, San Cristóbal, Ceres y Tostado

El gobernador Perotti aseguró en el acto que “esta obra resolverá un tema histórico. El agua es un derecho humano, es esencial para la vida y tenemos muchísimos santafesinos sin esa posibilidad”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este viernes la licitación del Acueducto San Javier, San Cristóbal, Ceres, Tostado. El proyecto ejecutivo está desarrollado por técnicos del gobierno provincial y evaluado por sus pares de Nación, y abastecerá a 49 localidades santafesinas.

El proyecto se enmarca en las grandes obras de infraestructura que impulsan el desarrollo y el sistema productivo de cada región para mejorar la calidad de vida de los santafesinos.

En la oportunidad, Perotti señaló que cada uno de los intendentes y presidentes comunales de la región está “viviendo un hecho trascendente, con expectativa por esta obra de gran magnitud, de la más importantes a desarrollar en el territorio de la provincia de Santa Fe”.

Luego indicó que el acueducto “va a tener más de 360 kilómetros de cañería uniendo y generando las posibilidades de que 49 localidades de los departamentos San Javier, San Cristóbal y 9 de Julio puedan empezar a resolver un tema histórico. El agua es un derecho humano, el agua es esencial para la vida y tenemos muchísimos santafesinos sin esa posibilidad, y particularmente en toda la franja oeste de la provincia de Santa Fe”.

El gobernador significó que “esta obra es de gran impacto hídrico, con impacto en la obra pública, pero fundamentalmente es una obra de salud, es una obra de cuidado del ambiente y fundamentalmente generando la posibilidad de igualar un derecho, el acceso a un derecho esencial como es el del agua potable”.

“En definitiva –continuó Perotti– se está dando una obra esencial, distribuyendo inversiones propias, inversiones nacionales y financiamiento internacional que la provincia ha tomado para tratar que, en el menor tiempo posible, estemos generando las condiciones de igualdad en el acceso al agua potable”.

COMPROMISO CON LA REGIÓN

Asimismo, Perotti dijo que “tenemos un compromiso muy fuerte con la región, recuperándola y apoyándola, como lo estamos haciendo, a través de las obras de los Bajos Submeridionales; generando las condiciones en la provincia para tener una distribución territorial mucho más integrada y un equilibrio poblacional”.

“Estamos convencidos de que, con las obras de infraestructura vial, con las rutas transversales; con el agua potable; y con las mejoras en los gasoductos, estamos generando las condiciones de arraigo y de desarrollo de una provincia que ya muestra hoy los mejores indicadores en inversión y en los niveles de producción y de trabajo registrado”, señaló el mandatario santafesino.

“Una de las acciones para generar más trabajo registrado es la obra pública. Y va a haber un fuerte proceso de inversión acompañando la generación de empleo, pero, fundamentalmente, mejorando la calidad de vida de nuestra gente y apoyando a todos aquellos que necesitan infraestructura para la producción, para que sigan invirtiendo y confiando. Esto es lo que está pasando en la provincia y estas son las señales inequívocas de cómo la provincia crece y de cómo se invierte”, afirmó Perotti.

Posteriormente, Perotti afirmó que “una obra de esta magnitud es para beneficio de todos y no me cabe duda que cada uno pondrá lo mejor para que esta obra histórica pueda transcurrir con sus plazos en el menor tiempo posible para garantizar que el agua potable esté en cada una de las casas de nuestras familias y que el nivel de inversión nos permita seguir haciendo crecer a cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.

PRESENCIA DEL ESTADO EN OBRAS TRASCENDENTES

Por último, el gobernador remarcó que “es una obra que marca un antes y un después para toda la región, que genera certezas, la señal inequívoca de acompañamiento de la presencia del Estado en obras trascendentes que, de otra manera no pudiésemos desarrollar”, y agradeció al presidente de la Nación, Alberto Fernández, “del gobierno de la provincia de Santa Fe, de cada una de las localidades beneficiarias y de toda la provincia en su conjunto, porque sabemos que esto significa arraigo, frena migraciones internas y permite equilibrar poblacionalmente nuestra provincia y el interior del país”.

La actividad se realizó en forma simultánea en las cuatro localidades. El gobernador estuvo presente en San Javier, junto con el intendente, Javier Migno; el senador por el departamento José Baucero; el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina; y el presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán.

En Ceres, estuvo presente el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; y la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovanini. En San Cristóbal, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; el intendente local Horacio Rigo; y el senador provincial Felipe Michlig. Por último, en Tostado participó la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el intendente local Enrique Mualem; y el senador Raúl Gramajo, entre otras autoridades.

“IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA”

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por videoconferencia, el ministro de Obras Públicas de la Nación, aseguró que «estamos dando un paso importante para concretar esta obra, sabemos de la significación que tiene para la región y las localidades beneficiadas, y que va a permitir un impacto en la calidad de vida y en el desarrollo productivo de la región”.

Katopodis explicó que “hoy damos un primer paso que es recibir las ofertas, que tiene que venir acompañado de un estudio riguroso de cada una de las propuestas y, con esa evaluación correspondiente, la adjudicación para cumplir con este cronograma estricto, para poder avanzar en una de las obras hídricas más importantes de la Argentina”.

Esta obra “también es una muestra para todo el país del valor de lo estratégico, del sentido que tiene la obra pública para nuestro gobierno nacional y el de la provincia”, agregó el funcionario, quien reafirmó “la importancia y la prioridad que tiene toda la obra pública, que genera puestos de trabajo, empuja la economía, mejora la calidad de vida de muchos, y que es uno de los principales activos que tenemos. Este es un gobierno que habla por las realizaciones, está más ocupado en hacer que en decir, con respuestas claras y significativas para seguir construyendo una Argentina federal y con inclusión para todos”.

IMPORTANTE INVERSIÓN PARA TODO EL NORTE

Desde Ceres, el Ministro Corach dijo que «es difícil explicar que durante tanto tiempo no haya habido una decisión de hacer una inversión de estas características. Me parece que muchas veces tiene que ver con que uno entierra o siembra, son obras que no lucen. Y que hoy podamos hablar de tamaña inversión para todo el norte es una excelente noticia para todos los vecinos por donde va a pasar el acueducto, que no es el único construyendo».

Mientras tanto, Luisina Giovanini aseguró que «venimos a cumplir una deuda muy grande con la sociedad de Ceres y con 49 localidades por donde va a pasar este acueducto, con más de 100 mil habitantes. Agua del Paraná directamente a nuestras mesas, lo que es calidad de vida y salud pública».

POLÍTICA DE ESTADO

Desde Tostado, la ministra Frana destacó en su discurso que esta obra corresponde a «una política de Estado que va a trascender nuestra gestión, porque el plazo de obra es de 30 meses», y sostuvo que «en esta gestión de gobierno se sentaron las bases para pensar una provincia en crecimiento a 30 años, para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones».

Asimismo, la ministra dijo que este acueducto «es una obra que va a generar el acceso a un derecho humano como el agua potable, pero también la posibilidad de acceder a agua de calidad para el sector productivo, para facilitar actividades turísticas, y de generar condiciones para que la provincia siga creciendo. Son muchas las bondades anexas que va a tener esta obra».

Finalmente, el intendente de Tostado, Enrique Mualem, dijo que «hay que agradecer al gobierno de la provincia por muchas de las obras que se están haciendo, por apostar hacia el norte, porque necesitamos que nuestra gente no se vaya».

“OBRA QUE TRASCIENDE GESTIONES”

La ministra Gonnet, desde la ciudad de San Cristóbal, reconoció que “esta va a ser una obra histórica. Es una deuda pendiente y una obra que trasciende gestiones. Son más de 350 km de caños, estaciones de bombeo, la planta potablizadora y 49 localidades beneficiadas, por lo que es un impacto totalmente positivo para la región”.

A su vez, el intendente local Horacio Rigo, destacó que “esto es un antes un después para San Cristóbal y la región, es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo”, y agregó que “ya tenemos la red de distribución local aprobada, y tenemos decidido dónde va a estar la cisterna y el tanque de distribución”.

Por su parte, el senador departamental Felipe Michlig, manifestó su agradecimiento “de que nos estén trayendo esta gran noticia, valoramos mucho el trabajo conjunto”, y mencionó que “esta mega obra va a traer mejoras en la calidad de vida y en la salud, porque hoy estamos consumiendo agua con arsénico, con nitratos, con nitritos. En el cordón oeste de la provincia hay más de 1 millón de santafesinos que necesitamos agua en cantidad y de calidad, y visualizamos que esa deuda comienza a saldarse”.

LAS OFERTAS

En la oportunidad, se presentaron tres oferentes: una primera Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Ecosur Bahía SA y China Gezhouba SA por 61.914.502.328,90 pesos; una segunda, integrada por CPC SA, CyE Constructora SA y Tecma SA que lo hizo por 64.128.158.720,71 pesos, y la tercera compuesta por Supercemento SA, Benito Roggio e Hijos SA, Rovella Carranza SA y Centro Construcciones SA, que cotizó 56.948.555.116,43 pesos.

LA OBRA

El proyecto comprende la construcción de nueve estaciones de bombeo a lo largo de más de 360 kilómetros de cañerías. Las bombas instaladas serán suficientes para cumplimentar el horizonte de diseño de los próximos 10 años. En cuanto a las obras civiles, se construirán las instalaciones necesarias para instalar equipos de bombeo con un horizonte a 30 años.

La planta potabilizadora será de alta tasa con una capacidad hidráulica de 600 litros por segundo. Además, se construirán las dependencias necesarias para su correcto funcionamiento, como ser un laboratorio, cisterna de agua tratada, estación de bombeo, sala de control y oficinas. La misma se ubicará en un predio sobre la Ruta Provincial N°39, en adyacencias al cruce con la Ruta Provincial N°1.

Además, la obra contará con un sistema de tele supervisión y control en el cual se van a transmitir y recibir datos a través de fibra óptica. El mismo controlará íntegramente en forma local y/o remota los mecanismos que hacen al funcionamiento del acueducto. El llamado a licitación está previsto para el próximo 22 de julio.

49 LOCALIDADES BENEFICIADAS

Los ramales que se construirán alcanzarán a las localidades de San Javier, Colonia Francesa, Colonia San José, Colonia Teresa, Los Corralitos, La Brava, Colonia Dolores, San Martín Norte, Silva, Gobernador Crespo, La Criolla, Vera y Pintado, Pedro Gómez Cello, La Penca y Caraguatá, Petronila, Villa Saralegui, María Eugenia, La Lucila, Ñanducita, Capivara, San Cristóbal, Santurce, Aguará Grande, La Cabral, Huanqueros, El Aguará, Las Avispas, Esteban Rams, Ambrosetti, Monigotes, Curupaity, Arrufó, Suardi, Ripamonti, San Guillermo, Colonia Rosa, Villa Trinidad, Colonia Ana, La Rubia, Hersilia, Ceres, Montefiore, Logroño, Tostado, Antonio Pini, Pozo Borrado, Fortín Atahualpa, San Bernardo y Villa Minetti.