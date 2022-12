Licitaron casas para erradicar asentamientos de Esperanza

Son 82 módulos de 42 metros cuadrados a construir en terrenos provinciales en el norte de la ciudad. La provincia invertirá más de 345 millones de pesos. Omar Perotti se bajó a último momento del acto que iba a presidir en nuestra ciudad.

La intendenta de Esperanza, Ana Meiners, encabezó este lunes la apertura de ofertas correspondientes a la licitación pública para la provisión y montaje de 82 unidades habitacionales que tendrán el objetivo de erradicar el asentamiento ubicado en terrenos del ferrocarril.

Aunque se había anunciado la presencia del gobernador Omar Perotti, finalmente no estuvo “por problemas de agenda” y llegó en su lugar el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón.

En rueda de prensa, la jefa comunal señaló que “hace tiempo que la gestión viene realizando trámites para poder conseguir esto, hoy se ha dado, iba a estar el gobernador presente pero lamentablemente por temas e agenda de último momento no pudo venir. Son 82 unidades habitacionales para trasladar el asentamiento que está a la vera del ferrocarril, para gente que no ha calificado en ningún otro sistema de viviendas.

“Esperanza se merece esto porque a nadie nos gusta vivir estas situaciones, y es un desafío muy grande no solamente para la gestión municipal sino para involucrarnos todos, como las organizaciones que normalmente han trabajo en este lugar como Cáritas, Cruz Roja, y otras personas e instituciones que siempre han estado preocupadas por este problema. Hoy tenemos la oportunidad de radicar en tierras de la provincia, no del municipio, que serán dotadas de las necesarias obras para instalar las viviendas y de esta manera erradicar las casas de los terrenos que pertenecen al ferrocarril Belgrano Cargas”, explicitó.

Precisó que los terrenos para radicar las nuevas viviendas están ubicados “bien al norte de la ciudad, de calle Rivadavia hacia el este” y aclaró que “el terreno aledaño a la comisaría se desatinará para otro proyecto de 57 viviendas que se anunció la semana pasada, que es otro programa”.

“Estas unidades son para personas que tenemos fichadas con situaciones de este tipo; también hay instituciones y personas que pertenecen a distintos movimientos que están trabajando en el asentamiento y por lo tanto nos gustaría que todos se sumen a una mesa de trabajo y que entre todos podamos encontrar una solución y no permitir que siga llegando gente a la ciudad, con antecedentes, con problemas, con falta de trabajo. Es lógico que la gente busque los lugares donde tiene asistencia pero no es lo que Esperanza quiere, por lo tanto es un desafío e invito a todos a trabajar en esto para evitar que se sigan radicando familias allí. No todos están ahí por gusto o por voluntad, hay que conocer la situación de cada familia y para eso se trabaja socialmente, integrarlos, integrar a sus hijos a una sociedad como siempre ha sido Esperanza. Por lo tanto, solo lo vamos a conseguir si nos involucramos todos, más allá de las ideologías políticas y religiosas, como bien común para la ciudad”, reflexionó.

Por último, aclaró que “las familias deberán pagar una cuota como son todos los planes de viviendas de distinta índole, por eso hay distintos planes y clasificación de la gente, porque en cada plan hay ciertos requisitos que cumplir”.

LAS OFERTAS

Con un presupuesto oficial de $345.705.030 se presentaron dos propuestas económicas. La primera empresa oferente corresponde a la firma IDEA S.A. que cotizó $490.594.521,32 y la segunda, y última oferta se trató de una empresa U.T MR S.R.L – ORION INGENIERIA S.R.L. cotizando $ 489.540.000,00.

LAS VIVIENDAS

Las mismas forman parte del programa provincial “Programa Habitar”, destinadas a situaciones de vulnerabilidad y emergencia social. Se ejecutan en distintas localidades de la provincia y son de 42 metros cuadrados cubiertos, mediante un sistema constructivo de paneles prefabricados montados sobre platea de hormigón armado con cubierta liviana, instalación de agua fría y caliente, desagües cloacales, instalación de gas y electricidad completa. Cuentan con un dormitorio, estar – comedor, cocina y baño completamente instalado.

LOS TERRENOS

La última subdivisión para viviendas sociales solicitada por el Inmuha al Concejo Municipal eran dos manzanas ubicadas en Barrio La Orilla, pero se informó que allí se construirán otras viviendas. Los módulos licitados ayer en Esperanza para trasladar a las familias de los asentamientos, según aclaró la intendenta estarán «al Este de calle Rivadavia, bien al Norte».

La licitación de ayer es para construir los módulos pero no para las obras de infraestructura y subdivisión de los terrenos. Es decir falta aún modificar límites urbanos de la ciudad, subdividir una parcela y gestionar fondos para las obras de infraestructura (hacer calles y tendido eléctrico y agua potable). Acciones que deben contar con el aval del Concejo Municipal, es decir, nada será inmediato.