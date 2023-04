Libertad volvió a lucirse en el Campeonato Argentino de Tenis con Paleta

Exponentes de todas las edades que representaron al club de San Jerónimo Norte en este tradicional encuentro, obtuvieron muy buenos resultados.

Con una participación de más de 250 jugadores de la Argentina, Libertad de San Jerónimo Norte volvió a destacarse en el Campeonato Argentino de Tenis con Paleta 72º Edición, Primera Etapa 2023.

Con sede en los clubes Gimnasia y Esgrima, Quilla, Banco Provincial y Ferroviario, el paso de los representantes liberteños por la primera etapa del campeonato Argentino tuvo estos resultados: Sub – Campeona Argentina – Menores Damas – Celeste Saucedo/Olivia Echeverria (Ferro); Sub – Campeones Argentinos – Cadete Caballeros – Valentin Hoffmann/Ignacio Jullier; Sub – Campeona Argentina – 4ta Damas – Mariela Albrecht /Gabriela Perez (Güemes).

Además, Semifinalista – 3era Damas – Luisina Mazzaro; 4tos de Final – Menores Caballeros – Pablo Schinner; en Zona – Menores Caballeros – Santiago Imhoff; en Zona – 2da. Damas – Emila Perren; en Zona – 1era. Caballeros – Esteban Perren.

Desde la Subcomisión de Tenis Criollo de Libertad, destacaron la participación de todos sus jugadores, incluso con la presencia de familiares directos en las competencias: “Es un deporte para toda la familia. Una muestra es que la sub Campeona en 4ta categoría es la mamá de uno de los cadetes que salió sub Campeón” manifestaron felices.

Publicado por El Santafesino en www.elsantafesino.com