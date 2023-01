Libertad volvió a ganar y hoy define su clasificación en la Liga Nacional

Anoche dejó sin invicto a Normal 3 de Rosario y si hoy gana puede quedar segundo en su zona. La segunda fase de la Liga Nacional A2 se jugará en La Rioja.

Libertad de San Jerónimo Norte venció anoche a Normal 3 de Rosario por 3 a 0 y le quitó el invicto al equipo anfitrión del torneo nacional.

Los parciales del juego fueron 25/19, 25/14 y 26/24 sellando la victoria para los chicos de San Jerónimo Norte. Anoche además ganaron Waiwen Vóley y Ferro Carril Oeste.

Esta noche finaliza la fase clasificatoria inicial, en la zona que nos interesa con los partidos: Ferro Carril Oeste vs Regatas Santa Fe (19hs), Club Normal 3 Rosario vs CEF 5 de La Rioja y Libertad San Jerónimo Norte vs Salta Vóley (21:00 hs).

Las posiciones de la zona marcan el liderazgo de CEF 5 La Rioja con 15 unidades, seguido de Normal 3 con 12, Libertad SJN 11 puntos, Ferro Carril Oeste 7, Waiwen Voley 6, Salta Voley 2 y Regatas Santa Fe 1.

Finalizada esta fase se hará un ranking definiendo los puestos del 1 al 14. La segunda etapa se jugará en La Rioja, del 19 al 26 de febrero, con sistema de playoff a partir de los octavos de final.