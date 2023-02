Libertad SJN entre los ocho mejores de la Liga Nacional de Voley

Este martes venció en el segundo juego a la Selección Argentina Sub 21 por 3 a 1 y pasó a los cuartos de final del torneo que se juega en La Rioja. Esta tarde enfrentará a Boca Juniors.

Este martes se jugó la revancha entre la Selección Argentina Sub 21 de Vóley y Libertad de San Jerónimo Norte en La Rioja. El triunfo fue para los valesanos con parciales 25-21, 25-23, 40-42 y 25-16.

Con el triunfo en los dos juegos Libertad se clasificó para disputar los cuartos de final de la Liga Nacional de Voley A2.

Además Regatas de Corrientes le ganó en Golden Set a Estudiantes y avanzó de ronda, Ferro sufrió contra Waiwen pero con el triunfo 3-2 pasó a cuartos, Tucumán de Gimnasia y Boca volvieron a ganar 3-0.

Este miércoles arrancan los cuartos con estos cruces:

CEF vs Ferro

Social M. vs Regatas Ctes

Normal 3 vs Tuc de Gimnasia

Libertad vs Boca

El partido entre Libertad y Boca Juniors se jugará en el Polideportivo Evita de La Rioja desde las 19.

Fuente y fotos FEVA