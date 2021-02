Libertad SJN enfrenta a Monteros por la Liga Nacional

El equipo valesano clasificó para la Zona Campeonato del torneo y jugará esta tarde desde las 17 frente al equipo tucumano en Córdoba.

El domingo finalizó la fase de grupos de la Liga Nacional Masculina y se terminaron de definir los equipos que irán en busca del título. Libertad, Echagüe, AMUVOCA, Salta y Sarmiento de Chaco completaron los cupos disponibles y desde el martes jugarán la Ronda Campeonato. Los 14 equipos restantes disputarán la Copa Villa María.

La jornada del domingo en Córdoba comenzó con triunfos de Monteros, Estudiantes y Policial por 3-0 sobre Universitario, ICA y Porres respectivamente. Los tres ya estaban clasificados para la siguientes ronda junto a los mendocinos, con el equipo de Formosa con puntaje perfecto y apenas 2 sets cedidos que lo convirtieron en el mejor 1º de torneo. El partido restante del grupo fue para Waiwen, que doblegó a Bomberos en tie break.

En la Zona 3 había dos lugares en juego, con duelos clave entre Libertad-Lafinur y Echagüe-Pellegrini. Los triunfos en este caso quedaron para los de San Jerónimo y Paraná, que se metieron entre los mejores cuatro y avanzaron a la Ronda Campeonato. San Lorenzo, que ya estaba clasificado, ratificó su segunda posición con la victoria sobre Liniers en sets corridos.

La Zona 1 tenía un cupo y las posiciones finales de los equipos por resolver. El encuentro más interesante se dio entre Rivadavia y River, que definieron el segundo puesto mano a mano con victoria de los Millonarios por 3-2. Por su parte, Tucumán de Gimnasia cerró primero con victoria sobre Ausonia y AMUVOCA derrotó a La Matanza para adueñarse del lugar restante en playoffs.

La Zona 4, que tenía los dos últimos pases para playoffs, tuvo victoria de Rowing por 3-0 ante Salta para meterse en la Ronda Campeonato. Ferro venció a la Selección y quedó primero por sobre Regatas. El último encuentro fue entre Belgrano y Banco Hispano, con festejo de Belgrano por 3-1.

Si bien la Selección Menor logró finalizar entre los cuatro mejores, el Reglamento establecía que en caso de meterse en la Ronda Campeonato sería suplantado por el equipo clasificado 17, Sarmiento de Chaco en este caso. De esta manera, se completaron todas las posiciones y los cruces de playoff.

POSICIONES FASE CLASIFICATORIA

1º Policial de Formosa

2º Tucumán de Gimnasia

3º Trinitarios de Villa María

4º Ferro

5º Regatas de Corrientes

6º Monteros

7º River Plate

8º San Lorenzo

9º Rivadavia

10º Rowing

11º Libertad de San Jerónimo

12º Estudiantes

13º Porres

14º Echagüe

15º AMUVOCA

16º Sarmiento de Chaco

17º Selección Argentina

18º Lafinur

19º Salta

20º ULP

21º AUSONIA

22º ICA San Luis

23º Liniers

24º Belgrano

25º Waiwen

26º La Matanza

27º Banco Hispano

28º Pellegrini

29º Bomberos Vóley

30º Regatas Santa Fe

RONDA CAMPEONATO

OCTAVOS DE FINAL

Policial de Formosa vs Sarmiento de Chaco

Tucumán de Gimnasia vs AMUVOCA

Trinitarios de Villa María vs Echagüe

Ferro vs Porres

Regatas Ctes vs Estudiantes LP

Monteros vs Libertad SJ

River vs Rowing

San Lorenzo vs Rivadavia

COPA VILLA MARÍA

OCTAVOS DE FINAL

Selección LIBRE

Lafinur LIBRE

Salta vs Regatas Santa Fe

ULP vs Bomberos Vóley

Ausonia vs Pellegrini

ICA San Luis vs Banco Hispano

Liniers vs La Matanza

Belgrano vs Waiwen