Ley de Góndolas: piden urgente puesta en marcha a cuatro meses de su promulgación

El diputado provincial, Joaquín Blanco, señaló que el viernes se cumplió el plazo de 120 días, previstos en la Ley de Góndolas para su efectiva implementación, pero aún el Ejecutivo Nacional no la reglamentó y hace imposible su aplicación. “Es imprescindible que el gobierno no dilate más esta herramienta que ayudará a combatir la inflación”, sostuvo el legislador.

