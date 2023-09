Lewandowski: “Yo solo le rindo cuentas a la gente, que es la que me trajo hasta acá con su voto»

En el cierre de su agenda de campaña, Marcelo Lewandowski visitó las localidades de Pavón, Granadero Baigorria, Acebal y Pavón Arriba. Desde allí, el candidato a gobernador del Frente Juntos Avancemos afirmó: “Hay que reafirmar lo que está bien y lo que está mal hay que cambiarlo”. “No me sumé a la función pública para hacer más de lo mismo, sino para cambiar las cosas”, agregó.

En ese sentido sostuvo: “La gente me conoce. Estuve 33 años en el periodismo. Lo que pasa me duele. Por eso lo que no me gusta lo digo por más de que seamos del mismo espacio político y lo voy a cambiar cuando seamos gobierno. Yo solo le rindo cuentas a la gente que es la que me trajo hasta acá con su voto. Yo les respondo a ellos”.

Además, el candidato a gobernador del Frente Juntos Avancemos enfatizó que “esto no se cambia con las viejas recetas del pasado que son las que nos trajeron hasta acá”. “Esto se cambia con los buenos”, sumó. “Con Silvina Frana fuimos toda la vida por el pavimento, nunca por la banquina. Siempre con la luz del día, nunca en la oscuridad. Por eso, le pido a la gente que vaya a votar el domingo y que no entregue el futuro a los que nos trajeron hasta acá, que nos acompañe el domingo que vamos a cambiar esta historia que nos lastima”, continuó.

También lamentó que “se escuche hablar de cambio a quienes ya han pasado por la provincia, quienes después de 12 años dejaron secuelas muy graves, con una narcocriminalidad que creció exponencialmente y que en estos tres años y medio no se pudo revertir”. A su vez sostuvo: “No quiero que alguien que tuvo vínculos con un comisario vinculado con el narcotráfico me venga a decir cómo va a mejorar la seguridad».

Por otro lado, Lewandowski explicó: «A partir de diciembre vamos a convocar a extraordinarias y mandar un paquete de leyes con todas las medidas que estamos planteando”. “Queremos que en los primeros días podamos poner en marcha rápidamente nuestras propuestas y revertir todo lo que tenemos que revertir”, sumó.

En el cierre manifestó: “Venimos creciendo mucho y el domingo vamos a ganar en la provincia”. “Quiero que Santa Fe y Rosario vuelvan a ser esa donde yo me crié y la que pude disfrutar con una infancia feliz, jugando en la vereda, disfrutando de la vida y quiero que construyamos esa realidad juntos”, cerró.