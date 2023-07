Lewandowski: «Lo que más nos piden en Santa Fe es luchar contra el narcotráfico, pero cuando pueden hacerlo de verdad los senadores de JxC no se presentan»

El Senado de la Nación convocó a una sesión para este miércoles donde estaba previsto votar un juez federal, un fiscal federal y un defensor con asiento en Rosario y un defensor en Santa Fe, en el marco de paquete de pliegos judiciales que contaban con el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, que se había incorporado al temario tras un pedido de Marcelo Lewandowski para agilizar el tratamiento de los pliegos para la Provincia.

No obstante, a pesar de que en el Palacio Legislativo se encontraba el número necesario de legisladores para poder sesionar, el Bloque Juntos por el Cambio decidió bloquear la sesión y ausentarse del recinto. Al no haber quórum la sesión no se realizó y los pliegos judiciales no pudieron tratarse.

Al respecto el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, sostuvo: “Lo que más pide Santa Fe es combatir el delito y el narcotráfico. Pero cuando tenemos la posibilidad de contribuir desde el lugar que institucionalmente nos toca, los senadores de Santa Fe de Juntos por el Cambio no vienen a trabajar y obligan a la Provincia a seguir esperando”.

“En la Provincia de Santa Fe hoy tendríamos un juez más y un fiscal más trabajando en la tarea de los delitos complejos. Dos defensores también, uno para Santa Fe y uno para Rosario. Pero otra vez nos vamos con las manos vacías. A algunos les interesan los discursos y hablar en los medios”, continuó.

Además, sostuvo que “uno de los actos más importantes que podemos hacer hoy es darle más herramientas a la justicia, más elementos para combatir el narcotráfico”. “Por eso lamento mucho esto”, dijo.

También remarcó: «Los jueces que aprobamos en este Senado hace poco tiempo atrás ya están trabajando y están muy comprometidos”. Finalmente, recordó que “de las 24 provincias hay más 15 provincias con pliegos trabados”. Hay 75 pliegos demorados. Las provincias necesitan fortalecer la estructura federal de la justicia”, concluyó.

Tras la decisión de Juntos por el Cambio no pudieron tratarse los pliegos de Román Pablo Lanzón, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe; Matías Felipe Scilabra, Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, Provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 2; Ramiro Dillon Villamayor, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, Defensoría Nº 3; y Pablo Andrés Vacani, Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe.