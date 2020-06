Leonardo Simonutti: «Queremos que el socio valga más para Unión»

Desde Triunfo Tatengue preparan un paquete de ideas que no sólo abarca lo deportivo, sino también la vida social en Unión. El presidente de Triunfo Tatengue mencionó el proyecto de “Grupo Unión Social”, el cual vendría a suplantar el conocido “Grupo Familiar”. Según lo comentado por Simonutti, lo que se busca con este cambio es que los hinchas puedan ir a la cancha y disfrutar del club con miembros que no pertenecen a su núcleo familiar. Dado que varios tatengues concurren con abuelos, tíos o amigos y no con padres o hijos. “Queremos que el socio valga más para Unión”, expresó.

