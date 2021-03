Leo Strack y las sensaciones del retorno

Leonardo Strack que fue uno los jugadores más seguidos en este retorno del básquet y en el primer clásico, en el “Nido de las Aguilas”, consideró que “este regreso era muy esperado por todos en el ambiente. Como basquetbolista es muy importante volver a jugar un partido completo, por todo lo que representa para uno. Y hacerlo nada menos que con un clásico, creo que para todos fue muy valioso. Es como que volvimos a revivir. Estamos en carrera como para encarar un nuevo Campeonato, como va a ser el “Apertura”. Fue para todos muy gratificante que las dirigencias de los dos clubes se hayan puesto de acuerdo para jugar el tradicional duelo de la ciudad. Lo disfrutamos nosotros, jugando, y el público que puede acceder, aun que sean al menos los permitidos 100 aficionados, por ahora”.

Sobre lo que representó para él el hecho de volver a jugar y enfrentarse a su ex equipo, Alma Jrs, manifestó “al principio fue una sensación rara. Tengo un gran cariño por ese club. Hice todas las formativas, llegué a Primera, me permitió dar el salto a otras Ligas. Lo aprecio mucho porque me dio mucho, me hizo crecer como jugador. Pero después en la cancha, como jugador tengo que defender la camiseta que utilizo, y hacerlo de la mejor manera. Hay que dejar de lado ese amor que se siente y defender la camiseta que tengo”.

Aclarando las razones por las cuales vuelve a la ciudad luego de pasar por varios clubes de competencias “ligueras” y lo hace en Almagro afirmó que “me gustó mucho el gesto que tuvo “Leo” Spiés cuando me lesioné del hombro. El se preocupó por mí. Luego me recuperé, y me fui a jugar a Corrientes. Y en plena pandemia se comunicó nuevamente conmigo, por lo que valoro ese gesto otra vez. Yo ya estaba por cuestiones laborales quedarme en la ciudad y acordamos este retorno. La gente de Almagro me trata como si fuese de acá, y eso me gusta muchísimo, y ya soy uno más, conformando un muy lindo grupo para trabajar con un objetivo bien claro, que nos permita continuar progresando”.

Sobre el primer clásico con Alma señaló “creo que hicimos un buen partido. Quizás no salió el 1er. Tiempo que queríamos. No estuvimos efectivos en los libres y en los triples, que solemos convertir. Pero teníamos que estar tranquilos con lo nuestro, porque si manteníamos nuestro nivel, aunque mejorando en la canasta rival, se iba a dar el resultado. Creo que en el 2do. período se nos abrió el aro, y eso fue muy positivo. Defendimos bien, cargamos bien en los rebotes, haciéndonos fuerte en ese sentido, como para salir corriendo. Y además en el juego estacionado jugamos muy bien.”

En lo individual se sintió satisfecho por su labor “creo que hicimos un buen juego. Todos aportaron lo suyo, en favor del equipo, que terminó redondeando crecimiento en lo colectivo, para dar vuelta el marcador y poder festejar. Aunque el resultado es anecdótico. Lo importante era volver, tener roce de competencia, e ir tomando el mejor ritmo para afrontar el certamen. Seguimos sumando cotejos amistosos para ir progresando, como todos queremos”, terminó manifestando.

REVANCHA CON GIMNASIA

El viernes en el “Nido” se concretaron los partidos de vuelta de los amistosos jugados hace unos días en Sana Fe, entre Almagro y Gimnasia y Esgrima, en Juveniles y Mayores. Los esperancinos habían ganado como visitantes.

La revancha en U19 terminó igualada en 60, y al haber común acuerdo de los DT no se jugó tiempo extra. De inmediato se disputó el partido de 1ra.División, donde los mensanas se tomaron desquite de lo sucedido en su casa, imponiéndose por 81-63 Lo que importa de estos juegos es el rodaje de competencia, la mayor exigencia para todos, de cara a la cercana puesta en marcha del “Apertura” de la ASB.