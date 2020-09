Lenci: “No habrá mejoras en seguridad sin políticas sociales”

“En campaña, Perotti se llenó la boca con la paz y el orden y diciendo que “las cosas que funcionan bien van a seguir”. Hoy la realidad muestra la retirada del Estado provincial en los barrios. No solo no hay patrullajes y aumentaron las balaceras, también desaparecen programas sociales con resultados probados y no aparecen otros que los reemplacen. Mientras tanto, seguimos lamentando muertes jóvenes todos los días”, denunció.

You may also like