LEF: Tarde de Divisiones Inferiores

Se juega este fin de semana la undécima fecha del Oficial “Emiliano Sala” de Divisiones Inferiores. La programación:

Sábado 08 de junio:

Zona Norte: Libertad de Nelson – Domingo Faustino Sarmiento, Juventud Laguna Paiva – Deportivo Elisa, San Martín de Progreso – Alumni de Launa Paiva, JU Felicia – JU Humboldt, US Domingo – Unión de Esperanza y Libertad Junior de San jerónimo Norte – Bartolomé Mitre. San Lorenzo – Atlético de Felicia sábado 8 de junio 6ta. y 5ta. División a partir de las 14.

Cambio de Día: San Lorenzo vs Atl. Felicia Miércoles 12 de junio a las 19:30 solo 8va y 7ma.

Cambio de Cancha: Atl. Sarmiento vs Boca de Nelson en cancha de JU Humboldt.-

Zona Sur: U. Progresista vs Sportivo – Belgrano vs Defensores – Central JRS vs Santa Clara – Independiente SA vs Central SC ––

Cambio de Día: SyD Argentino vs Atl. Franck el martes 11 de junio a las 19:00 hrs.-

Cambio de Día: Atl. Franck JRS vs Atl. Pilar el martes 11 de junio a las 19:30 hrs.-

Cambio de Cancha: Argentino de López vs San Lorenzo Inc. en cancha de Santa Clara

Cambio de Horario: AD Juventud vs Libertad SJN a las 13:00 hrs.-

Programación Partido Postergado Divisiones Inferiores:

US Domingo vs San Lorenzo lunes 17 de junio a partir de las 14:00 hrs.-

Atl. Felicia vs SyD Alumni lunes 17 de junio a partir de las 14:00 hrs.-