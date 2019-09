LEF: Se jugó una nueva fecha de categorías formativas

Se jugó la cuarta fecha del Apertura de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol.

En una fantástica tarde de sábado los chicos de Las Colonias disfrutaron la jornada con familiares y amigos corriendo detrás de una pelota. Se jugó la cuarta fecha del Clausura «Emiliano Sala» de categorías formativas de Liga Esperancina de Fútbol.

Quinta División

Zona Norte: Libertad de Nelson 1 vs Bartolome Mitre 2 – Alumni de Laguna Paiva 5 vs Deportivo Elisa 1 – Juventud Unida de Humboldt 0 vs Boca de Nelson 1 – Unión de Esperanza 1 vs Atlético de Felicia 3 – Unión de Santo Domingo 1 vs Domingo Faustino Sarmiento 1 – Juventud Unida de Felicia 0 vs San Lorenzo 8 – San Martín de Progreso 2 vs Sarmiento de Humboldt 1.

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sud 2 vs Libertad de San Jerónimo Norte 1 – Atlético de Pilar 8 vs Defensores del Oeste 0 – San Lorenzo Inicial 1 vs Atlético de Franck 1 – Argentino de López 2 vs Sportivo del Norte 0 – Independiente de San Agustín 0 vs Belgrano de Sa Pereira 3.

Sexta División

Zona Norte: Libertad de Nelson 0 vs Bartolome Mitre 1 – Alumni de Laguna Paiva 1 vs Deportivo Elisa 0 – Juventud Unida de Humboldt 0 vs Boca de Nelson 0 – Unión de Esperanza 1 vs Atlético de Felicia 0 – Unión de Santo Domingo 1 vs Domingo Faustino Sarmiento 0 – Juventud Unida de Felicia 1 vs San Lorenzo 4 – San Martín de Progreso 2 vs Sarmiento de Humboldt 2.

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sud 2 vs Libertad de San Jerónimo Norte 1 – Atlético de Pilar 0 vs Defensores del Oeste 3 – San Lorenzo Inicial 2 vs Atlético de Franck 3 – Argentino de López 2 vs Sportivo del Norte 0 – Atlético Junior de Franck 1 vs Argentino de Franck 1.

Séptima División

Zona Norte: Libertad de Nelson 1 vs Bartolome Mitre 2 – Alumni de Laguna Paiva 0 vs Deportivo Elisa 3 – Juventud Unida de Humboldt 0 vs Boca de Nelson 2 – Unión de Esperanza 3 vs Atlético de Felicia 1 – Unión de Santo Domingo 3 vs Domingo Faustino Sarmiento 1 – Juventud Unida de Felicia 0 vs San Lorenzo 5 – San Martín de Progreso 4 vs Sarmiento de Humboldt 1 – Libertad Junior de San Jerónimo Norte 1 vs Juventud de Laguna Paiva 3.

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sud 0 vs Libertad de San Jerónimo Norte 4 – Atlético de Pilar 3 vs Defensores del Oeste 0 – San Lorenzo Inicial 0 vs Atlético de Franck 4 – Argentino de López 2 vs Sportivo del Norte 0 – Atlético Junior de Franck 0 vs Argentino de Franck 1 – Independiente de San Agustín 0 vs Belgrano de Sa Pereira 4 – Asociación Deportiva Juventud 0 vs Central Junior de San Carlos Centro 2.

Octava División

Zona Norte: Libertad de Nelson 2 vs Bartolome Mitre 2 – Alumni de Laguna Paiva 1 vs Deportivo Elisa 0 – Juventud Unida de Humboldt 0 vs Boca de Nelson 0 – Unión de Esperanza 0 vs Atlético de Felicia 0 – Unión de Santo Domingo 1 vs Domingo Faustino Sarmiento 1 – Juventud Unida de Felicia 0 vs San Lorenzo 0 – San Martín de Progreso 3 vs Sarmiento de Humboldt 0 – Libertad Junior de San Jerónimo Norte 1 vs Juventud de Laguna Paiva 0.

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sud 0 vs Libertad de San Jerónimo Norte 0 – Atlético de Pilar 0 vs Defensores del Oeste 1 – San Lorenzo Inicial 0 vs Atlético de Franck 3 – Argentino de López 0 vs Sportivo del Norte 3 – Atlético Junior de Franck 0 vs Argentino de Franck 0 – Independiente de San Agustín 0 vs Belgrano de Sa Pereira 1 – Asociación Deportiva Juventud 0 vs Central Junior de San Carlos Centro 0.