LEF: Se juega la quinta fecha del Clausura de Inferiores

Se cumple esta tarde desde las 14 una nueva fecha del Oficial «Emiliano Sala» de categorías formativas. El torneo Clausura se juega en toda la región en las categorías Quinta, Sexta, Séptima y Octava División.

Programación 5ta fecha Torneo Clausura

Zona Norte: Juv. de Paiva vs Libertad de Nelson – Atl. Sarmiento vs Libertad Jrs – San Lorenzo vs SM Progreso – DF

Sarmiento vs JU Felicia – Atl. Felicia vs US Domingo – Boca de Nelson vs Unión – Deportivo Elisa vs

JU Humboldt – Bme Mitre vs SyD Alumni.-

Zona Sur: Central SC Jrs vs U. Progresista – Belgrano vs AD Juventud – SyD Argentino vs Independiente SA –

Sportivo del Norte vs Atl. Franck Jrs – Atl. Franck vs Arg. López – Defensores vs San Lorenzo Inc. –

Santa Clara vs Atl. Pilar – Libertad SJN vs Central SC.-