LEF: Los entrenadores para el Oficial 2020 club por club

Entre los clubes que aún no definieron los nombres de sus entrenadores están Independiente de San Agustín, aún no confirmó su participación en la próxima competencia y Sportivo del Norte luego de la salida de Sebastián Córdoba. El cargo fue ofrecido a Germán Peirotti pero no aceptó. Este lunes la dirigencia anunciaría al nuevo entrenador.

Los dirigentes de los clubes de Liga Esperancina de Fútbol no se toman vacaciones y ajustan cada detalle de cara a la temporada 2020. De los 26 equipos que afrontarán el Oficial 24 ya tienen confirmado a su entrenador. En las últimas horas Alumni de Laguna Paiva sorprendió al ambiente al anunciar como técnicos para los planteles superiores a los ex internacionales Jorge Carranza y Ricardo Altamirano.