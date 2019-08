LEF: La última fecha se jugará el viernes 6 por la noche

Así lo dispuso el Comité Ejecutivo en su reunión de este miércoles por la noche. La última fecha de la etapa clasificatoria se disputará el viernes 6 de setiembre a las 20:30 en tercera división y 22:10 en primera.

Esta disposición obedece a la celebración de la Fiesta Nacional de la Agricultura y otras actividades que el próximo fin de semana demandarán de una atención especial por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Además se ratificó que este fin de semana, a pesar del superclásico de primera división entre River y Boca, la fecha de primera y tercera LEF no cambiará de horario.

PROGRAMACIÓN PARA ESTE FIN DE SEMANA

Programación 10ma fecha 2da Rueda Primera División – domingo 01 de setiembre:

Zona Norte:

DF Sarmiento vs Atl. Pilar – JU Humboldt vs SM Progreso – Mitre vs Boca de Nelson – Libertad de

Nelson vs Unión – US Domingo vs Atl. Sarmiento – Defensores vs Juv. Paiva.-

Zona Sur:

SyD Argentino vs San Lorenzo – Sportivo vs Arg. López – U. Progresista vs Belgrano – Sta Clara vs

Central SC – Independiente SA vs AD Juventud – Libertad SJN vs Atl. Franck