LEF: El Tribunal falló y Defensores del Oeste avanzó a Cuartos de Final

1. Levantar la Suspensión provisoria al Sr. Gómez Gabriel integrante de Cuerpo Técnico de Belgrano de Sa Pereira, impuesta por resolución Nº 134 del HTP. 2. Suspender por el término de 10 Partidos al Sr. Gómez Gabriel Integrante de Cuerpo Técnico del Club Belgrano de Sa Pereira, según lo estipula el Art. 260 y 184 del Reglamento de Transgresiones y Penas, o multa de 210 V.E. 3. Dar por Finalizado el encuentro de 1era División entre el Club Defensores del Oeste vs el Club Belgrano de Sa Pereira. 4. Dar por perdido el partido de 1era División al Club Belgrano de Sa Pereira, con el siguiente resultado, 1 (un) gol a favor de Defensores del Oeste y 0 (cero) gol a favor de Belgrano de Sa Pereira, según lo estipula el Art.106 inc. G, Art. 152, Art. 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas; 5. Comuníquese, Regístrese y archívese.

