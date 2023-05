Lawn Tennis: Las mujeres se destacaron en Abierto y Torneo Profesional

Las representantes femeninas del Lawn Tennis Club Esperancino tuvieron una destacada actuación el fin de semana, en distintas participaciones. En San Guillermo, Morena Gadient y Julieta Abelvey llegaron a la segunda Final consecutiva de los Abiertos de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, presentándose seis tenistas del club. Estefanía Donnet, en su retorno a la actividad en un Torneo Profesional, fue la mejor referente esperancina, junto a las primas Auce, en San Carlos Centro.

Con la importante novedad del retorno a la actividad competitiva de Estefanía Donnet, junto a las primas Auce, el L.T.C.E. tuvo tres representantes en el Torneo Profesional de la Asociación Argentina de Tenis, a cargo del Club Central San Carlos Centro, el fin de semana.

Fueron 22 las tenistas que intervinieron en el Torneo Profesional Gobierno San Carlos Centro, por la “Copa Lheritier”.

Donnet, que había tenido en su momento un paso por el circuito internacional, volvió a los entrenamientos y este fin de semana produjo su reingreso al circuito competitivo, animando el certamen sancarlino, desde el viernes. En la Ronda inicial superó Valentina Curli, para luego en 2° Ronda enfrentarse, lamentablemente con otra esperancina, Juliana Auce, N° 4 de la preclasificación, a quien derrotó por 6-3 y 6-1. En los 4tos. de Finales cedería con quien sería finalista del Torneo, Nadine Ada Luz Castro, en definición apretada de súper tie breack, 6-3, 4-6 y 10-7.

Malena Auce, que había comenzado como 8° preclasificada, perdió en 2° Ronda contra la misma Nadine Castro, 6-2 y 6-1

En la Final se impuso Caterina Assi, sobre Castro, en definición de súper tie breack, 10-2.

SEIS EN EL ABIERTO

El L.T.C.E. se presentó en el 2° Abierto de la Liga del Litoral Argentino, en la zona noroeste de la Provincia, este fin de semana.

Luego de haber animado la Final del 1er. Torneo concretado en el LTCE, nuevamente Morena Gadient y Julieta Abelvey, arribaron a la Final del certamen de Sub 12 Niñas, que tuvo lugar en San Guillermo. Para no viajar nuevamente, se decidió que la definición se haga en el Lawn Tennis. Gadient otra vez se apoderó de la Final, venciendo 6-3 y 6-0, sumando la mayor cantidad de puntos para el ranking de la Liga.

En Sub 12 Varones, en Villa Trinidad, Gonzalo Pérez ganó dos partidos y después perdería en 4tos. de Finales, ante Fontanessi, 6-2 y 6-2. Luciano Farioli perdió en Ronda inicial y no encaró la Second Chance.

En Sub 10 Varones, en Suardi, Benjamín Delgado llegó hasta la Semifinal de la llamada Second Chance. Antes había eliminado al otro esperancino, Ramiro Gómez, en esa misma instancia.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Cumpliendo con sus estatutos, el Lawn Tennis Club Esperancino convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en sus instalaciones, el martes 13 de Junio de 2023, en un primer llamado a las 20,00, segundo y último a las 20,30, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

2- Consideración Memoria y Balance último ejercicio.

3- Designación de dos socios para firmar el acta correspondiente.