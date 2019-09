Lawn Tennis fue finalista del Interclubes en Paraná

Bernardo Gay, con edad para jugar en Sub 14, haciendo su primera incursión entre los mayores de Sub 16, no pudo avanzar en la zona, más allá de ganar un partido, sobre Balboni, 6-2 y 6-1. Perdió con Ocantos, 6-3 y 6-3. En dobles, con Johan Fladung (Humboldt), cayeron en su presentación, 6-3.

