Las Lobas vencieron a CRAI con dos goles de las mellizas Simoneit

Fue otro sábado a puro hockey en el Polideportivo. Las categorías femeninas de Alma Juniors recibieron a sus pares de Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) en la cancha de césped sintético del Polideportivo para disputar la quinta fecha del torneo organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En primera división el triunfo fue 2 a 1 para Las Lobas, que comenzaron perdiendo pero lo dieron vuelta con goles de las mellizas Sarina y Leonela Simoneit, que son de Sub 16 pero ya juegan y se lucen con las mayores.

Asimismo en Reserva empataron 1 a 1, en Sub 19 ganó Alma Juniors 2 a 0, en Sub 16 el elenco esperancino goleó 4 a 1, en Sub 14 empataron 3 a 3 y en Sub 12 ganó la visita 1 a 0.

Además jugaron las infantiles de manera amistosa mientras que las Mamis de Alma Juniors quedaron libres en esta fecha.