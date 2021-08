Las Lobas se lucieron ante Universitario en Esperanza

Las chicas del Club Alma Juniors vencieron en todas las categorías a sus pares de Universitario de Santa Fe este sábado en la cancha de césped sintético del Polideportivo. En primera ya son escoltas de Banco en la Zona Campeonato. También ganaron las mamis.

Los partidos se jugaron en el marco del arranque de la segunda rueda del Torneo Oficial organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

La primera división ganó 2 a 1 con goles de Clara Tolisso y Camila. Asimismo Reserva venció 2 a 0, Sub 19 goleó 12 a 0, Sub 16 hizo lo propio por 9 a 0 y Sub 14 ganó 6 a 0.

Además la Sub 12 de Alma Juniors ganó 1 a 0 y las infantiles jugaron de manera amistosa.

En primera división por la Zona Campeonato Banco es el puntero con 16 unidades seguido de Alma Juniors con 15, La Salle con 14 y El Quillá Azul con 12.

Victoria de las Mamis

Las Mamis de Alma Juniors jugaron en la cancha de la Asociación Santafesina de Hockey por una nueva fecha del Torneo Regular en la que vencieron 2 a 0 a Banco de Sauce Viejo.

Ambos goles fueron marcados por Marcela Brega en jugadas que logró coronar el equipo esperancino.