Las finales de las formativas LEF se juegan este sábado

Las de octava división comenzarán a las 11 de la mañana en el estadio de Defensores del Oeste. Aquí todo el detalle.

Desde Liga Esperancina comunicaron que las finales del torneo apertura «Carlos Perino» en divisiones formativas que se jugarán en cancha de Defensores del Oeste, comenzarán a las 11:00 con el encuentro de octava división entre Bartolomé Mitre (sector local) vs Libertad SJN (sector visitante).

Continuara con el partido de séptima división entre Atl. Sarmiento H (sector local) vs San Lorenzo (sector visitante)

A continuación se disputará el encuentro de sexta división entre Central SC jrs (sector local) vs CA Juventud LP (sector visitante) y finalizará con el partido en quinta división entre Central SC (sector local) vs Atl. Franck (sector visitante).

La entrega de premios se realizará en el momento y el valor de la entrada será de $400 (jubilados 50% de descuento).

Luego el torneo de formativas tendrá una semana de receso y comenzará la semana siguiente la competencia del Torneo Clausura.

Imágenes 8va de Mitre y 7ma de San Lorenzo que jugarán las finales.