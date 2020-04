Las facturas de Aguas se pueden abonar por homebanking y otros medios digitales

Posted by Noticias de Aguas Santafesinas on Wednesday, April 8, 2020

SOSTENGAMOS ESTE SERVICIO ESENCIAL: LAS FACTURAS DE Aguas SE PUEDEN ABONAR A TRAVÉS DE HOMEBANKING Y OTROS MEDIOS DIGITALESDesde Aguas Santafesinas estamos brindando a más de dos millones de vecinos un servicio esencial para luchar contra el coronavirus.Por eso necesitamos que los usuarios que puedan hacerlo, abonen la factura de servicio para seguir sosteniendo la provisión de agua potable a cada hogar.Las facturas de servicios y de planes de cancelación de deudas se pueden abonar a través de MEDIOS DIGITALES (homebanking, débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, mercado pago, etc.), manteniéndose las fechas de vencimientos establecidas originalmente.Por otro lado, se extiende hasta el lunes 27 de abril el plazo de pago EN EFECTIVO o DÉBITO en los puntos de cobranza habilitados (Pago Fácil, Rapipago, Santa Fe Servicios etc.), para cualquier comprobante que tenga fecha original de vencimiento a lo largo de este mes.No es necesario reimprimir dichas facturas; se pueden pagar con el mismo comprobante recibido por Correo.En el caso de las facturas de servicio medido de la ciudad de Santa Fe y otras trece ciudades (excepto Rosario) serán distribuidas en los próximos días por Correo Argentino y tendrán vencimiento también el lunes 27.Medios de pago:- Débito automático con tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Tarjeta Naranja) o cuenta bancaria. – Adherite llamando o ingresando a la web de tu banco o entidad emisora de la tarjeta – Pago telefónico a través del Centro de Atención al Usuario teléfono 0810-777-2000- Solicitud de pago a través de nuestra web www.aguassantafesinas.com.ar: Te vamos a llamar por teléfono para realizar el pago con tarjeta de crédito.- Imprimí la factura desde nuestra web y pagá con la aplicación “Mercado Pago”, escaneando con tu teléfono el código de barras de la factura.- Imprimí la factura desde nuestra web y pagá con la aplicación “Santa Fe Pagos” del Nuevo Banco de Santa Fe, escaneando con tu teléfono el código de barras de la factura.- FACTURA DIGITAL: Quienes deseen imprimir o recibir en su correo electrónico la factura, pueden hacerlo registrándose en el sitio web www.aguassantafesinas.com.ar