Las escuchas señalan a un policía de Las Colonias como miembro de la «Banda de Las Vegas»

Sin embargo, “la participación de un empleado policial en los robos hoy es agravada” y si bien se le ha atribuido, no se puede pasar por alto que el oficial hacía uso de información privilegiada que obtenía por su rango en la fuerza. “Creo que hay que tener particular aprehensión en cuanto a la seriedad de la pena” porque “todos los elementos nos dan la posibilidad de que, en abstracto, se pueda pensar en una pena de cumplimiento efectivo”.

“Mientras tanto, nos queda solamente -que forma parte de- una asociación ilícita, que no es en carácter de jefe u organizador porque esto no se ha acreditado -ya que- si vamos al audio N° 1 le deja librada a Helguero toda la organización, porque él lo único que necesitaba era dinero”. Patrizi especificó que “la persona encargada o líder es la que da la forma y las pautas de cómo tiene que ser realizado el hecho”, por lo que “no le podemos atribuir a Gil la jefatura, y la organización menos todavía”.

“Entonces, ese ‘formar parte’ de Gil consiste en brindarle determinada protección, antes y después del hecho, a las personas con la cuales Helguero cometía los ilícitos. Esa no es una mera colaboración -sino que- esto forma parte de un dato necesario que hace a la posibilidad de la comisión del hecho, y asegurarse luego la posibilidad de no ser descubierto”. Brindaba un “apoyo especial, esa es su función específica”.