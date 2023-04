Las definiciones pasan para mañana miércoles en la Liga 7

Las definiciones del torneo «Campeones del Mundo» en la Liga 7 se trasladan para el miércoles 26 de abril por las malas condiciones climáticas del día de ayer y para preservar el estado de la canchas. Recordemos que ya se coronaron en la «C» Parador 70 y en la «B» Peica Constructora, resta conocer quien será el campeón de la «A» y todos los ascensos y descensos. Además ya comenzaron las inscripciones para el nuevo torneo.

Esta es la programación:

20 HS.

C3 Maxikiosco 24/7 – Dulce de Leche Bourquín – C

C4 Ruben Refrigeración – Laromet F.C. – C

C5 Parador 70 – Golden Team Cup – C

C6 Club Atlético SIMS – AAJ Vidriería C

C7 La Fermaneta – La Magia – C

21 HS.

C3 Rimor S.R.L. – Paprika – A

C4 Llamby City F.C. – Urbano Stylo – A

C5 Hachazo F.C. – Manos de Tijera – A

C6 Panadería La Sureña – Carnicería El 10 – A

C7 Los Tubiis – Refugio Bar – C

22 HS.

C3 Mantay Construcciones – Caste Bebidas – B

C4 Leo Aberturas – Peica Constructora – B

C5 Minimercado Giménez – F.C. Vito – B

C6 Paprika SG – GM Instalaciones Eléctricas – B

Además ya podes inscribirte para el nuevo torneo que dará inicio en el mes de mayo, ya sea para el tradicional y para el Senior +40. Por consultas 3496 – 417438.

POSICIONES:

DIVISIÓN «A»

DIVISIÓN «B»

DIVISIÓN «C»