Las Colonias no recibió aún vacunas Covid para el personal de salud

A un mes de iniciada la campaña de vacunación en todo el país, los profesionales de la salud del Departamento Las Colonias todavía no han podido vacunarse porque no llegaron dosis desde la provincia, informó el presidente de la Sociedad Médica del Departamento Las Colonias, Mauricio Bagnera.

Por esta situación, el médico informó que “desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios, el Colegio de Bioquímicos del Departamento Las Colonias, la Asociación de Kinesiólogos, el delegado en Las Colonias del Colegio de Farmacéuticos y la Sociedad Médica expresamos la preocupación –especialmente para hacerle saber a la población y a las autoridades- por la falta de provisión de vacunas contra el Covid-19 en el Departamento”.

En declaraciones realizadas a Play Televisión, explicó que “desde que empezó la campaña de vacunación en la provincia, Las Colonias no recibió vacunas de la primera entrega y estamos notificados que en la segunda entrega la cantidad de vacunas sería muy escasa”. “De ahí que la preocupación porque la mayoría de los trabajadores de los equipos de salud no pudieron recibir todavía la vacuna”, sentenció.

Si bien mencionó que “hay un porcentaje muy pequeño que viajó a la ciudad de Santa Fe y se inoculó la vacuna, principalmente trabajadores de terapias intensivas y algunos de los que tuvieron en la primera línea de atención de la ciudad de Esperanza”, aclaró que “la gran mayoría de los trabajadores no se pudo aplicar todavía la vacuna contra el Covid-19”.

El médico refirió que “hay pueblos de nuestro Departamento donde los profesionales están en primera línea hace ya casi un año, atendiendo esta pandemia; es decir que hay poblaciones pequeñas que cuentan con un solo profesional, o dos profesionales, que están todos los días permanentemente en el frente de batalla y que tienen la misma exposición que aquel que está en una terapia intensiva”. “Por eso estamos muy preocupados de que –prácticamente a un año de atención- todavía no se tenga acceso a la vacuna”, reiteró.

Por otro lado, afirmó que “el Departamento ya está preparado logísticamente para la aplicación de la vacuna, con sus centros distribuidos en distintos lugares pero no sea podido recibirla y comenzar la inoculación dentro de Las Colonias”.

Consultado por la cantidad de dosis necesarias para el Departamento, indicó que “sólo la Sociedad Médica tiene más de 250 afiliados, que son médicos, pero seguramente debe haber otra cantidad que no es parte de la entidad y es muy probable que se superen los 400 profesionales, a lo que se debe agregar enfermeros, camilleros, personal de ambulancias, bioquímicos, kinesiólogos”.

En comparación, planteó que “hay otros Departamentos que están muchos avanzados con la campaña de vacunación, que ya realizaron una importante cantidad de vacunas. Si bien se entiende que la cantidad que llego al país no es la suficiente, lo que no se entiende es porqué en nuestro Departamento no hemos podido comenzar a vacunar todavía cuando otros Departamentos tienen un porcentaje y un avance mucho mayor.