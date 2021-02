Las chicas del vóley de Alma Juniors se medirán con equipos de la región

Las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 participarán de una serie de Encuentros amistosos.

Las categorías inferiores femeninas del Club Alma Juniors participarán de una serie de encuentros amistosos organizados por la Asociación Santafesina de Vóleibol.

La primera jornada se realizará este fin de semana en la ciudad capital de la provincia.

Las chicas Sub 18 jugarán el sábado en cancha de Banco Provincial de Santa Fe y las Sub 14 lo harán el domingo en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Además de los mencionados anfitriones (Banco presenta dos equipos), participarán Atlético Franck y Huracán de Recreo.

En tanto el sábado 20 de febrero Alma Juniors será local del encuentro de Sub 16.