Las chicas de Alma Juniors jugarán la «Copa Paraná 2023»

El equipo de primera división de Alma Juniors competirá desde este viernes con equipos de la Asociación Paranaense y Santafesina. Las chicas de Alma debutará este viernes a las 21:30 frente a Talleres.

Entre este viernes 17 y el lunes 20 de noviembre, la Asociación Paranaense organiza la edición 2023 de la Copa Paraná, con la participación de ocho elencos, cuatro afiliados a la Asociación Santafesina.

Talleres, Estudiantes, Paraná Rowing y Echagüe competirán por la APBF, en tanto Alma Juniors, Santa Rosa, CUST y República del Oeste lo harán por la ASB.

Habrá premiación para la primera, segunda y tercera posición. Además, premio para la goleadora del torneo y para la triplera. Asimismo, contarán con hidratación en cancha y servicio médico.

COPA PARANÁ 2023 – RAMA FEMENINA

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE

20.00 Santa Rosa vs. Estudiantes (en Talleres)

20.30 Echagüe vs. CUST (en Rowing)

21.30 Talleres vs. Alma Juniors (en Talleres)

22.00 Rowing vs. República del Oeste (en Rowing)

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE

11.00 Alma Juniors vs. Echagüe (en Rowing)

12.30 Rowing vs. Santa Rosa (en Rowing)

13.00 Estudiantes vs. República (en Talleres)

14.30 Talleres vs. CUST (en Talleres)

16.00 Santa Rosa vs. República (en Talleres)

17.30 Estudiantes vs. Rowing (en Talleres)

19.00 Alma Juniors vs. CUST (en Talleres)

20.30 Talleres vs. Echagüe (en Talleres)

LUNES 20 DE NOVIEMBRE

9.30 Primera Zona A vs. Segundo Zona B (en Talleres)

11.30 Primera Zona B vs. Segundo Zona A (en Talleres)

15.00 Tercer Puesto (en Talleres)

17.00 Final (en Talleres)