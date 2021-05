Laguna Paiva cierra plazas, bares y caminatas sólo con prescripción médica

Anoche fueron anunciadas las nuevas medidas que regirán por una semana en la ciudad. Buscan minimizar la cantidad de casos positivos de coronavirus que la última semana crecieron exponencialmente.

El intendente de Laguna Paiva, Elvio Cotterli informó esta noche las nuevas medidas, que junto con profesionales, decidieron tomar. Regirán desde el 5 de mayo hasta el 11 de mayo y no se descarta que puedan extenderse.

Además quien no utilice barbijos tendrá una multa de mil pesos. Los comercios que no respeten las normativas serán sancionador por multas que van desde los mil hasta 10 mil pesos.

Los bares no podrán tener clientes en sus espacios. Sólo podrán vender por delivery.

Medidas que rigen desde el miércoles 5 de mayo en Laguna Paiva

Parques y plazas: cerradas. No se permite la concurrencia.

Horarios de comercios: esenciales hasta las 21 h y no esenciales hasta las 20:30 h.

Se suspenden las siguientes actividades: futbol 5, gimnasios, actividades artísticas y culturales como danza, patín, gimnasia artística, etc; pilates y prácticas deportivas.

Las caminatas individuales están permitidas sólo por prescripción médica

Circulación: se restringe a partir de las 21 hrs de lunes a domingo.

Suspendidas las fiestas infantiles y reuniones sociales.

Los bares, heladerías y restaurantes solo con modalidad de delivery de lunes a jueves hasta las 21 hrs y jueves, sábados y domingos hasta las 23 horas.

Fuente FM Power Max