Ladrones se llevaron un motor de un taller de competición

Cuando fueron a buscarlo para utilizarlo se dieron cuenta que ya no estaba más. Si bien el lugar cuenta con distintos galpones utilizados como talleres y depósitos y no hay demasiado movimiento de personas, la última semana llamó la atención la aparición de jóvenes por el lugar realizando preguntas de poco sentido.

Ocurrió en la estructura de Hernán Bonvín. Fuera del galpón tenía un motor adquirido hace poco tiempo para usar distintas partes. Cuando fue a buscarlo ya no estaba más. El sector de donde sacaron los elementos es el único del predio que no tiene cámaras de seguridad.